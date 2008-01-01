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Новости погоды


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В Бурятии февраль отметился рекордным теплом


ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 9 февраля

  Вторая пятидневка февраля в Бурятии выдалась очень теплой, среднесуточная температура воздуха превышала на 2-4, а 5 февраля на 6 градусов.

Но в историю метеонаблюдений войдет 8 февраля, когда максимальная температура достигла рекордных значений. Столбик термометра добрался до отметки 0.3 градуса, предыдущий абсолютный максимум принадлежал 2007 году со значением -0.8 градуса.

В начале новой недели произойдет заток арктического воздуха, и температура понизится, днем до -7..-12, местами от 0 до -5. Несмотря на похолодание, в Орлике велика вероятность обновления инструментальных наблюдений за погодой: абсолютный максимум для 10 февраля пока составляет -0.2 градуса и зафиксирован в 1999 году. / meteonovosti.ru /
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