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На Черноморском побережье сильный мороз
ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 9 февраля
Антициклон, центр которого располагается над Югославией, дотянулся своим отрогом до черноморского побережья Краснодарского края. По его восточной периферии опускается холодный воздух, и среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов. До рекордных значений дело не доходит. Тем не менее, в первой половине воскресного дня, 9 февраля, в прибрежной зоне города-курорта Сочи сильный мороз -10:-11 градусов.
В начале новой недели, Черноморское побережье окажется на западной, теплой, периферии антициклона, и морозы станут мягче. И только к середине недели можно рассчитывать на существенное повышение температуры. / meteonovosti.ru /
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