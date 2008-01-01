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Новости погоды


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Омская область - территория рекордов


ИА "Метеоновости" / 13:08 Воскресенье, 9 февраля

  Минувшая суббота, 8 февраля, в Омске выдалась сырой и очень теплой.

В зоне атмосферного фронта с волнами, в городе выпало рекордное количество осадков, 10.4 мм, тем самым обновился абсолютный максимум 2011 года, который составлял 6,2 мм.

В теплом секторе волнового циклона, в населенном пункте Одесское, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 18 градусов. В результате обновился рекорд пятидесятилетней давности, который составлял 0 градусов, новый абсолютный максимум для 8 февраля теперь 2.2 градуса.

В воскресенье 9 февраля, в тылу волнового циклона, местами пройдет небольшой снег, северо-западный и северный умеренный ветер, до 10 м/с, начнет поставлять арктический воздух, и температура понизится до -4..-9, местами до -15 градусов. в начале новой недели, на восточной периферии антициклона, преимущественно без осадков и морозы усилятся ночью до -27..-32, днем до -14..-19, местами до -24 градусов.

На ослабление морозов в Омской области можно рассчитывать к середине недели. / meteonovosti.ru /
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