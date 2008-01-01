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На юге Сибири аномальное тепло сменится морозами

ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 9 февраля



В субботу 8 февраля в южных районах Сибири отмечалась россыпь рекордно высоких температур, при этом среднесуточное значение превышало климатическую норму на 13-15, а местами и на 17 градусов.



Больше всего рекордов пришлось на Алтайский край. В столице края, Барнауле новый рекорд для 8 февраля теперь составляет 5.7 градуса, в населенном пункте Камень-на-Оби 4.9, в Славгороде 3.9, в Рубцовске 4.0 градуса, в Змеиногорске столбик термометра добрался до отметки 5.6 градуса. Отличилась и Новосибирская область. В областном центре, Новосибирске воздух прогревался до 3.6 градуса, предыдущий рекорд для 8 февраля составлял -0.1 и наблюдался 50 лет тому назад. В Татарске новый абсолютный максимум для этого дня 2.4, в Барабинске 2.5 градуса. Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Кемеровской области. В Кемерово новый рекорд температуры 4.1, в Тисуле и Новокузнецке 4.8 градуса. Рекордное тепло заглянуло и в Томскую область. В Томске 8 февраля температура повышалась до 2.4, в Первомайском до 1 градуса. В Чемале, что находится в Республике Алтай, столбик термометра остановился у отметки 10.1 градуса. В населенном пункте Неожиданный, что находится в Хакасии (Красноярский край) тоже зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 8 февраля, который теперь составляет 2.0 градуса.



Но уже завтра в южные районы Сибири начнется вторжение арктического воздуха, который начиная с Новосибирской области, охватит и другие юго-восточные области Западной Сибири и доберется до центральных и южных районов Красноярского края.



Усиление морозов будет сопровождаться осадками разной интенсивности и продолжительности, сменой фазы (мокрый снег сменится снегом), осадки местами будут сильные, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в Горном Алтае местами до 25 м/с, в высокогорьях и вовсе до 35 м/с. В Хакасии, ночью в горах в районе Ненастной, ветер окрепнет до 27 м/с; разыграются метели. / meteonovosti.ru /



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