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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Понедельник, 10 февраля



Предстоящим днём погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, в центре до +1, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



После непродолжительного похолодание в столичном мегаполисе температура опять до оттепели. Интенсивное падение атмосферного давления и его низкий фон, низкое содержание кислорода в приземном слое воздуха - по медицинской оценке это не благоприятные погодные условия для метеочувствительных людей.



Понижение температуры от положительных значений до отрицательных чаще всего благоприятно влияет на самочувствие как здоровых, так и метеозависимых людей. А вот, потепление после морозов, может спровоцировать сильные головные боли и боли в области сердца, появление вялости, общая слабость, сонливость, упадок сил, иногда все это может закончиться гипертоническим кризом. На такие перемены погоды особенно остро реагируют лица с гипертонической болезнью, склонные к частым приступам мигрени, с бронхо- легочными заболеваниями. Терпеть такие симптомы не рекомендуется - нужно обязательно иметь под рукой привычный набор медикаментов которые назначил врач, желательно начинать профилактику за 1-2 дня до неблагоприятного прогноза. В дни, когда очень неустойчивые метеопараметры, когда они как "качели" резко меняются от суток к суткам , полезно принимать успокаивающие растительные препараты ( валериану, пустырник, лимонник,мелиссу, боярышник), из домашних средств благоприятное влияние на самочувствие могут оказывать теплая ванна с различными добавками ( морская соль, экстракт хвои и др.), контрастный душ с комфортными температурами ( лучше утром), легкий массаж шейно- плечевого отдела позвоночника, соблюдение режима труда и отдыха.



Геомагнитный фон 10 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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