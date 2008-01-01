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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 10 февраля
Зима, поманив москвичей морозами, вынуждена была отступить перед разбушевавшейся Атлантикой.
Но бывали времена, когда в Москве наблюдались рекордно низкие температуры. Так, 125 лет тому назад, в 1895 году, в ранние утренние часы воздух остывал до -32.3 градуса и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу.
Самый теплый день был зафиксирован чуть более 140 лет тому назад (1879 год), после полудня температура повысилась до рекордных 4.6 градуса. Сегодня днем в Москве -1..-3, в центре слабая оттепель. Ветер юго-западный умеренный, до 10 м/с, местами его порывы достигнут 13-18 м/с.
В 1988 году этот день в городе выдался ненастный, выпало 12 мм осадков при норме 36 мм.
В прошлом, 2019 году, 8 февраля отмечался небольшой морозец: ночью -4.5, днем -4.3 градуса; среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-5 градусов. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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