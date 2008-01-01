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Новости погоды


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Крым - потепление придет с сильным ветром и дождями


ИА "Метеоновости" / 11:17 Понедельник, 10 февраля

  В конце минувшей недели в южные районы России бесцеремонно вторглась зима. С 7 на 8 февраля в Крыму резко похолодало, в выходные температура в Симферополе понизилась до -12, термометр на перевале Ай-Петри зафиксировал -16. В Феодосии было -9, в Ялте около -6. Для Крыма такая погода считается очень холодной.

Вторжение холода сопровождалось сильным, местами - очень сильным северо-западным ветром с порывами до 20-25 м/с, метеостанция Ай-Петри отметила порыв 29 м/с. Выпал снег, на значительной части полуострова образовался снежный покров высотой 2-4 см. Учитывая очень теплую зиму этого года, морозный эпизод для южных районов России - событие и вовсе удивительное.

Однако климатическая летопись свидетельствует, что в прошлом Крым видел куда более сильные холода. Так, в 1911 году в эти дни февраля полуостров сковал настоящий сибирский мороз, в Симферополе температура понижалась до -28..-30!

Похолодание подошло к концу - обширный североатлантический циклон несет мощную волну тепла. В понедельник к вечеру погода станет слабоморозной, на дорогах гололедица. 11-12 февраля ночью 0:+3, дневная температура повысится до +5:+8. Но в первой половине недели потепление будет сопровождаться сильным, а в некоторых районах - очень сильным юго-западным ветром. При прохождении атмосферных фронтов к ветру добавятся и дожди, местами сильные. / meteonovosti.ru /
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