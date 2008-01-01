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В Западную Сибирь на время вернется мороз

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 10 февраля



Глобальное потепление отметилось почти весенним теплом в Сибири. 9 февраля в Новокузнецке побит рекорд по абсолютному максимуму зимней температуры +9,2 градуса. Это было обусловлено прохождением теплого фронта и выносом теплой массы с Казахстана. До февраля 2020 ода абсолютный максимум принадлежал февралю 2016года, +7.9 градуса.



Следует отметить , что абсолютные минимумы зимних значений температуры зарегистрированы 19 лет назад и более.



Самый холодный январь пришелся на 2001год, самый холодный февраль - на1969 год, самый холодный декабрь был в 1972году.



Возьмет ли холод реванш в 2020 году или зима сдастся без боя?



10 февраля на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, с прохождением холодного фронта, потоки сменятся с юго-западных на северо- западные, резко повысится атмосферное давление, и уже в течение дня 10 февраля начнет холодать. Аномальный ход температуры воздуха приведет к тому, что утренний дождь перейдет в снег, а к вечеру превратится в гололед и сильную гололедицу на дорогах.



С приходом антициклона ночная температура 11- 13 февраля прогнозируются в диапазоне -20..-25 градусов, местами до -30. Дневные не будут подниматься выше -10. Но уже на День всех Влюбленных, 14 февраля, антициклон отступит, морозы ослабнут, и потеплеет до комфортных -5..-10 град. / meteonovosti.ru /



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