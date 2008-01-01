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Вокруг Байкала аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 11:51 Понедельник, 10 февраля



В минувшее воскресенье территория вокруг Байкала находилась в обширном теплом секторе циклона, чей центр располагался над средним течением Оби. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-13, а местами и на 19-20 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Больше всего рекордов пришлось на Иркутскую область. В Тайшете 9 февраля температура повысилась до 6.3, что выше прежнего рекорда на 2.1 градуса четырехлетней давности. В Нижнеудинске новый абсолютный максимум 7.4, предыдущий 3.4 градуса зафиксирован в 1993 году. В Верхней Гутаре столбик термометра добрался до отметки 5.5, тем самым обновился рекорд 2016 года со значением 5.2 градуса. В Ике новый рекорд максимальной температуры для 9 февраля -1.2, предыдущий -1.4 градуса продержался двадцать семь лет. В Киренске тоже обновился абсолютный максимум, новый составляет -0.7 градуса.



В Братске тоже зафиксирована рекордно высокая температура 2.5, в Инге 2.4, в Тулуне 5.1, в Хамар-Дабане 5.6 градусов.



Не обошлось без рекордов и в Бурятии. В Орлике второй день подряд регистрируется аномально высокая температура, для 9 февраля она теперь составляет 4.1, прежний 0.2 градуса наблюдался в 2016 году. Обновился рекорд температуры и в Цакире, 2.1, что выше прежнего всего-навсего на 0.1 градуса, и зафиксированного в том же, 2016 году.



Еще сегодня, 10 февраля, Иркутская область и Бурятия будут находиться в теплом секторе циклона, а потому велика вероятность обновления инструментальных наблюдений за погодой.



В середине недели бразды правления перейдут к антициклону, по восточной периферии которого будет опускаться арктический воздух, и морозы наберут силу. / meteonovosti.ru /



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