Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
10 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве снегопад сменится затяжной оттепелью


ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 10 февраля

  Новая неделя на московской земле началась с солнечной погоды. Но такая погодная идиллия надолго не задержится. Февраль, хоть на день, но покажет свой ветреный и снежный характер.

К вечеру 10 февраля синоптическая ситуация станет меняться, первым признаком того станет усиление ветра. Порывы могут достигать 13-18 м/с. И атмосферное давление начнет понижаться, к 11 февраля оно достигнет 739 мм рт. ст., что на 10 единиц ниже нормального. Причиной столь стремительно ухудшения погоды станут атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.

В ночь на вторник столичное небо закроют облака, начнется снег, юго-западный ветер с порывами 13-18 м/с местами поднимет метель, температура в Москве -1..-3, по области до -6 градусов. Снег будет идти с перерывами и днем. За сутки в городе может выпасть 2-5 см снега. Днем при температуре воздуха 0..+2 градуса создадутся условия для образования сосулек. Ветер начнет стихать.

В течение недели столичный регион будет находиться в зоне влияния это атмосферного вихря, и редкий день обойдется без осадков. На существенное понижение температуры рассчитывать не стоит, она ожидается около 0 градусов, что выше климатической нормы на 7-8 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вт.
11 фев.
+1
Ср.
12 фев.
+1
Чт.
13 фев.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Алис-Спрингс		 -48
Делянкир

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100