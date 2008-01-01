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В Москве снегопад сменится затяжной оттепелью
ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 10 февраля
Новая неделя на московской земле началась с солнечной погоды. Но такая погодная идиллия надолго не задержится. Февраль, хоть на день, но покажет свой ветреный и снежный характер.
К вечеру 10 февраля синоптическая ситуация станет меняться, первым признаком того станет усиление ветра. Порывы могут достигать 13-18 м/с. И атмосферное давление начнет понижаться, к 11 февраля оно достигнет 739 мм рт. ст., что на 10 единиц ниже нормального. Причиной столь стремительно ухудшения погоды станут атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.
В ночь на вторник столичное небо закроют облака, начнется снег, юго-западный ветер с порывами 13-18 м/с местами поднимет метель, температура в Москве -1..-3, по области до -6 градусов. Снег будет идти с перерывами и днем. За сутки в городе может выпасть 2-5 см снега. Днем при температуре воздуха 0..+2 градуса создадутся условия для образования сосулек. Ветер начнет стихать.
В течение недели столичный регион будет находиться в зоне влияния это атмосферного вихря, и редкий день обойдется без осадков. На существенное понижение температуры рассчитывать не стоит, она ожидается около 0 градусов, что выше климатической нормы на 7-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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