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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 10 февраля



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,0..+1,8 градуса; Северном +0,8..+1,7 градуса, Северо-восточном +0,6..+1,8 градуса, Восточном +0,8..+1,1 градуса, Юго-+0,3..+1,6 градуса, Южном +0,4..+1,9 градуса, Юго-Западном +0,4..+1,2 градуса, Западном +0,4..+1,2 градуса, Северо-западном +0,8..+2,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура +0,9..+1,0 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,2..+0,9 градуса, порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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