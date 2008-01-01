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Новости погоды
Калининградская область во власти штормовой погоды
ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 10 февраля
В воскресенье, 9 февраля, Калининградскую область накрыл атмосферный фронт, который и отметился сильными осадками, за сутки выпало 11 мм. Осадки сопровождались порывистым ветром.
В первый день новой недели в крайнем западном регионе России погоду продолжит формировать атмосферный фронт. При облачной погоде время от времени будет приниматься дождь, ветер юго-западный 15-20 м/с, утром его порывы местами достигали 25 м/с.
До середины недели в Калининградской области сохранится облачная погода с осадками и ветром 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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