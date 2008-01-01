Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
10 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирь - территория рекордного тепла


ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 10 февраля

  Минувшие выходные дни в метеорологических наблюдениях за погодой вновь отметились аномальным теплом. Причем, география рекордов расширилась за счет Красноярского края и Эвенкии. В обширном теплом секторе циклона, с центром над средним течением Енисея, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 12-14, местами на 16-18, а в Красноярском крае на 20 градусов и немногим больше.

В Ванаваре (Эвенкия) обновился рекорд семилетней давности, новый составляет 0 градусов. В краевом центре - Красноярске абсолютный максимум для 9 февраля 5.9, предыдущий 3.4 градуса наблюдался пятьдесят лет тому назад. Обновились инструментальные наблюдения за погодой в Богучанах, Ачинске, Енисейске, Минусинске и Оленьей Речке.

Юго-восточные области Западной Сибири бить рекорды по теплу. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением. Второй день подряд аномально высокие температуры для 9 февраля зафиксированы в Первомайском, Тисуле, Татарске, Барабинске, Рубцовске, Змеиногорске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Камне-на-Оби, Барнауле, Новокузнецке, Славгороде, Чемале.

Копилка рекордно высоких температур обновилась в Бакчаре (томская область), Северном (Новосибирская область), Бийске (Алтайский край), Кызыл-Озеке (Республика Алтай). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вт.
11 фев.
+1
Ср.
12 фев.
+1
Чт.
13 фев.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Алис-Спрингс		 -48
Делянкир

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100