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Сибирь - территория рекордного тепла
ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 10 февраля
Минувшие выходные дни в метеорологических наблюдениях за погодой вновь отметились аномальным теплом. Причем, география рекордов расширилась за счет Красноярского края и Эвенкии. В обширном теплом секторе циклона, с центром над средним течением Енисея, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 12-14, местами на 16-18, а в Красноярском крае на 20 градусов и немногим больше.
В Ванаваре (Эвенкия) обновился рекорд семилетней давности, новый составляет 0 градусов. В краевом центре - Красноярске абсолютный максимум для 9 февраля 5.9, предыдущий 3.4 градуса наблюдался пятьдесят лет тому назад. Обновились инструментальные наблюдения за погодой в Богучанах, Ачинске, Енисейске, Минусинске и Оленьей Речке.
Юго-восточные области Западной Сибири бить рекорды по теплу. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением. Второй день подряд аномально высокие температуры для 9 февраля зафиксированы в Первомайском, Тисуле, Татарске, Барабинске, Рубцовске, Змеиногорске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Камне-на-Оби, Барнауле, Новокузнецке, Славгороде, Чемале.
Копилка рекордно высоких температур обновилась в Бакчаре (томская область), Северном (Новосибирская область), Бийске (Алтайский край), Кызыл-Озеке (Республика Алтай). / meteonovosti.ru /
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