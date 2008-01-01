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Более ста лет в Твери не было так тепло

ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 10 февраля



В 15 часов 10 февраля в Твери температруа воздуха повысилась до 4,4 градуса. Перекрыт прежний максимум температуры для этого дня февраля, который наблюдался в далеком 1914 году и составлял 4, 3 градуса.



До 16 часов температура может повышаться, окончательная цифра рекорда будет указана в новостях от 11 февраля, / meteonovosti.ru /



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