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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 10 февраля



В 15 часов в Москве ясная солнечная погода, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3,1..+3,8 градуса; Северном +2,9..+3,6 градуса, Северо-восточном +2,7..+3,6 градуса, Восточном +2,6..+3,1 градуса, Юго+2,4..+3,5 градуса, Южном +2,1..+3,3 градуса, Юго-Западном +2,2..+3,1 градуса, Западном +2,3..+3,0 градуса, Северо-западном +2,5..+3,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура +3,3..+3,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,2..+2,6 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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