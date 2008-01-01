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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 10 февраля



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор глубокого циклона с центром над Скандинавией. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -3.. +2 градуса. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 13-18м/с. Относительная влажность воздуха 60-70%. / meteonovosti.ru /



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