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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 10 февраля
Погоду в столичной области будет определять теплый сектор глубокого циклона с центром над Скандинавией. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -3.. +2 градуса. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 13-18м/с. Относительная влажность воздуха 60-70%. / meteonovosti.ru /
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