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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Вторник, 11 февраля

  Предстоящим днём столица и область останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура днем в Москве 0..+2, по области от -2 до +3 градусов. Юго-западный ветер немного стихнет, но еще в течение дня его порывы составят 12-14 м/с. Атмосферное давление низкое 730 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Колебания метеопараметром негативно отразятся на здоровье большинства людей. Для метеочувствительных лиц такие внешние условия остаются причиной общего недомогания, обострений имеющихся хронических недугов. Особенно страдают люди с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы с явлениями кислородной недостаточности, что может сопровождаться частыми приступами стенокардии, нарушениями сердечного ритма, "скачками" артериального давления, головными болями, тревожным или депрессивным состоянием. У лиц с патологией органов дыхания может отмечаться чувство "нехватки" воздуха, одышка, развиваться приступы бронхоспазма. Кроме того, такие внешние условия неблагоприятно сказываются на общем состоянии, снижают физическую и умственную активность, ухудшают настроение даже у практически здоровых людей. Лекарственная терапия, общеукрепляющие средства, по возможности использование легких спортивных и дыхательных упражнений на воздухе, помогут значительно снизить неблагоприятные погодные нагрузки. / meteonovosti.ru /
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