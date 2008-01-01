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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:39 Вторник, 11 февраля

  На календаре зима, а за окном оттепель. Очередной обширный и глубокий атлантический циклон, штурмует Европейскую Россию. Его посланники - атмосферные фронты, пробиваются в центральные области, не забывая о столичном регионе.

Вот и сегодня в Москве облачно, со снегом, юго-западный ветер усиливается в порывах 12-14 м/с, а температура вновь повысилась до оттепели, до +2 градусов. Но до рекордного тепла дело не дойдет, и оно останется в позапрошлом веке, в 1879 году, со значением 4 градуса.

О рекордных морозах вопрос и вовсе не стоит. В 1930 году в Москве в ранние утренние часы воздух остывал до -31.2 градуса, что и стало суточным абсолютным минимумом.

В 1988 году в этот день в городе выпало 10.9 мм осадков при норме 36 мм.

В прошлом, 2019 году, 11 февраля отмечался небольшой морозец: ночью -4.4, днем -0.2 градуса; среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 7 градусов. / meteonovosti.ru /
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