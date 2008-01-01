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До выходных в Санкт-Петербурге ветрено, влажно и очень тепло

ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 11 февраля



Все, что осталось от кратковременного визита зимы в Санкт-Петербург - это приятные воспоминания о красоте зимнего города да скованная льдом Нева. В прошедшую субботу погода стала оттепельной, а в воскресенье средняя суточная температура перешла к положительным значениям. Теплая температурная аномалия стала быстро увеличиваться, уже в начале этой недели норма температуры была превышена на 7-8 градусов. Украсивший Северную столицу снежный покров сохранялся около четырех суток, но к началу новой недели растаял.



Ждать ли повторного возвращения морозов в северо-западные районы Европейской России, или нет - вопрос пока открытый. После кратковременного поражения Северная Атлантика решила взять реванш и послала на восток обширный и глубокий атлантический шторм. Значительные силы он потратил на страны Европы, но немалую часть своей энергии принес и в Россию. По крайней мере до выходных в Санкт-Петербурге сохранится очень теплая погода с температурой около нуля, частыми, но преимущественно небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. До четверга ветер юго-западный, с порывами 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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