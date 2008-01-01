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Сибирский циклон вернул зиму на запад Якутии

ИА "Метеоновости" / 10:26 Вторник, 11 февраля



В первую неделю февраля большинство районов Дальневосточного округа оставались во власти обширного антициклона, распространившего свое влияние от арктического побережья до южных провинций Китая. Почти вся территория Якутии была во власти южных потоков, и температура воздуха значительно превышала норму. Но уже в начале наступившей недели владения антициклона потеснил сибирский циклон. В западные районы Якутии он принес осадки, метели, усилил ветер. Уже сегодня, по мере продвижения циклона на восток, в тыл ему начал поступать холодный арктический воздух, что привело к заметному усилению морозов. На северо-западе Республики прошедшей ночью отмечалась температура -29:-33 градуса.



Сегодня вторжение арктического воздуха продолжится, и морозы будут усиливаться. В последующие дни холодная погода распространится на северные и северо-восточные районы Якутии. Но уже к середине месяца морозы в Якутии ослабеют, и температура воздуха в западных районах превысит норму на 12-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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