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Дуют ветры в феврале...

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 11 февраля



сезону строки Самуила Маршака подходят очень кстати. А виной всему - редкая активность Атлантики. Над ее просторами один за другим формируются глубокие циклоны. Обладая колоссальной энергией, они движутся на восток, поставляя на материковую часть не только не по сезону теплый океанический воздух, но и становятся причиной неустойчивой погоды: с осадками и сильными ветрами. Циклоны раскручиваются до больших высот, и охватывают своим влиянием Западную Европу и Европейскую часть России.



В минувшие сутки очередной посланец Атлантики распространил свое влияние на территорию от Шпицбергена до Средиземного моря. Основной центр циклона находился над севером Скандинавского полуострова. Давление в центре понизилось до 950 мб, в то время, как на окраине циклона, над странами Средиземноморья оно составляло 1030 мб. Большие перепады атмосферного давления и становятся причиной штормовых ветров.



Ветреная погода отмечалась в большинстве европейских стран. В Финляндии ветер усиливался до 20 м/с, в Швеции порывы достигали 24 м/с, в Норвегии, Дании и Польше - до 28 м/с. Штормовые ветра разгулялись во Франции (до 31 м/с) и Германии (до 34 м/с). В Англии зарегистрированы порывы ветра до 41 м/с.



Ветреная погода наблюдалась и у наших западных соседей: в Республике Беларусь и странах Балтии, порывы ветра достигали 20 м/с.



На территории Европейской России ветреная погода отмечалась в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях и Карелии (порывы 21-23 м/с). В районе Малых Кармакул при ветре до 39 м/с поднялась сильная метель.



В столице и ее окрестностях ночь на 11 февраля была ветреной, порывы достигали 15 м/с, что привело к метели, тоже характерной для февраля. / meteonovosti.ru /



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