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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 11 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,3..+0,5 градуса; Северном -0,8..-0,2 градуса, Северо-восточном -0,7..0 градусов, Восточном -0,7..-0,3 градуса, Юго-Восточном -0,9..-0,2 градуса, Южном -0,6..+0,1 градуса, Юго-Западном -1,1..-0,2 градуса, Западном -1,4..0 градусов, Северо-западном -0,5..0 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура -0,7..-0,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1,0..-0,6 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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