Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 11 февраля
В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,3..+0,5 градуса; Северном -0,8..-0,2 градуса, Северо-восточном -0,7..0 градусов, Восточном -0,7..-0,3 градуса, Юго-Восточном -0,9..-0,2 градуса, Южном -0,6..+0,1 градуса, Юго-Западном -1,1..-0,2 градуса, Западном -1,4..0 градусов, Северо-западном -0,5..0 градусов.
В Зеленограде слабый снег, температура -0,7..-0,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1,0..-0,6 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения