Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве очень низкое атмосферное давление


ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 11 февраля

  Сегодня столичный регион остается под влиянием глубокого атлантического циклона, центр которого кружит над севером Скандинавского полуострова. Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться и в 12 часов 11 февраля оно составило 730.1 мм рт ст. или 973.1 гПа.

Самое низкое атмосферное давление, наблюдавшееся 11 февраля, было зафиксировано в 1979 году. Оно составило 971.7 гПа. Но достичь рекорда сегодня давлению вряд ли удастся, поскольку во второй половине дня оно начнет слабо повышаться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Ср.
12 фев.
0
Чт.
13 фев.
0
Пт.
14 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонсаван		 -48
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Бахр-Дар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100