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В Москве очень низкое атмосферное давление

ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 11 февраля



Сегодня столичный регион остается под влиянием глубокого атлантического циклона, центр которого кружит над севером Скандинавского полуострова. Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться и в 12 часов 11 февраля оно составило 730.1 мм рт ст. или 973.1 гПа.



Самое низкое атмосферное давление, наблюдавшееся 11 февраля, было зафиксировано в 1979 году. Оно составило 971.7 гПа. Но достичь рекорда сегодня давлению вряд ли удастся, поскольку во второй половине дня оно начнет слабо повышаться. / meteonovosti.ru /



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