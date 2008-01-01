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Новости погоды
В Москве очень низкое атмосферное давление
ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 11 февраля
Сегодня столичный регион остается под влиянием глубокого атлантического циклона, центр которого кружит над севером Скандинавского полуострова. Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться и в 12 часов 11 февраля оно составило 730.1 мм рт ст. или 973.1 гПа.
Самое низкое атмосферное давление, наблюдавшееся 11 февраля, было зафиксировано в 1979 году. Оно составило 971.7 гПа. Но достичь рекорда сегодня давлению вряд ли удастся, поскольку во второй половине дня оно начнет слабо повышаться. / meteonovosti.ru /
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