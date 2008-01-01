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Рекордные осадки на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 11 февраля



Сибирский циклон выбрал своим маршрутом северные территории, но активный атмосферный фронт, протянувшийся от вихря, накрыл ненастной зоной и южные районы. Сильный снег в понедельник и в ночь на вторник отмечался в горах Хакасии, южных районов Красноярского края и Тыве, выпало от 6 до 8 мм осадков. В Алтайском крае и Республике Алтай копилка осадков за этот период пополнилась на 11 мм, а на северо-востоке Иркутской области местами на 22 мм.



При этом в Красноярске выпало до 25 мм, что стало суточным рекордом, до этого рекорд принадлежал 1996 году, количество осадков тогда составило 8.4 мм. В Барнауле копилка осадков пополнилась на 16 мм, предыдущий рекорд в 5 мм отмечался в 2011 году. В населенном пункте Киренск, что на северо-востоке Иркутской области, выпало 5 мм (предыдущий рекорд 3.7 мм отмечался в 1970 и 1981 годах.



Сегодня сильный снег сохранится в горах Хакасии и Тыве. Он будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с. В горах Республики Алтай сохранится опасность схода лавин. / meteonovosti.ru /



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