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В Центральной России вновь рекорды температуры

ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 11 февраля



Ненадолго заглянула зима в центр России. Морозы продержались пару-тройку дней. И уже накануне очередная волна теплого океанического воздуха вернула в среднюю полосу оттепель. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха вновь оказалась значительно выше средних многолетних значений. А в северной половине Центрального округа в отдельных городах были установлены новые рекорды суточного максимума.



Так, в Твери температура 10 февраля повысилась до +4.4 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 1914 года. В Рыбинске Ярославской области новый рекорд для 10 февраля теперь составляет +4.1 градуса (предыдущий рекорд, +2.4 градуса, отмечался в 1990 году).



Рекордных значений достигла температура и в Северо-Западном федеральном округе. В Вологде она повысилась до +3.2, оставив предыдущий рекорд, +2.5, в 2000 году.



В ближайшие дни на морозы рассчитывать не приходится. Температура воздуха, вплоть до середины месяца, останется выше нормы на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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