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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 11 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,1..+1,2 градуса; Северном +0,1..+0,5 градуса, Северо-восточном -0..+1,1 градуса, Восточном +0,1..+0,5градуса, Юго-Восточном -0,2..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,5 градуса, Юго-Западном -0,8..0 градусов, Западном -1,0..+0,3 градуса, Северо-западном 0..+0,4 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -0,1..+0,2 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -0,7..-0,1 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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