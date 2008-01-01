Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 11 февраля

  В 15 часов в Москве облачная погода, снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,1..+1,2 градуса; Северном +0,1..+0,5 градуса, Северо-восточном -0..+1,1 градуса, Восточном +0,1..+0,5градуса, Юго-Восточном -0,2..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,5 градуса, Юго-Западном -0,8..0 градусов, Западном -1,0..+0,3 градуса, Северо-западном 0..+0,4 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -0,1..+0,2 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -0,7..-0,1 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Ср.
12 фев.
0
Чт.
13 фев.
0
Пт.
14 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -48
Белая Гора

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Шонла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100