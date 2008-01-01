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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 11 февраля



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над севером Скандинавии. При сплошной облачности местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2.. +1 градус. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 12-14м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



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