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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:45 Среда, 12 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Максимальная температура днем в Москве 0..+2, по области -3 ..+2 градуса. Местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 734 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном мегаполисе, по медицинской оценке, биотропная, что обусловлено очередной сменой температуры, низким атмосферным давлением, высокой влажностью и дефицитом кислорода в воздухе. Резкая смена погоды, не ритмичные колебания метеопараметров способны вызвать не только симптомы недомогания, но и привести к серьезным осложнениям. Изменения погодных условий чаще всего могут оказывать негативное влияние на тех, у кого есть хронические заболевания, особенно нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Лучший способ безболезненно перенести "капризы" погоды нынешней зимы - это профилактика и лечение имеющихся недугов. Прежде всего, профилактический прием лекарств, назначенных врачом, до возможных изменений погоды, контроль артериального давления, повышение иммунных и защитных сил организма. Помогут легче приспособиться к не комфортным внешним условиям легкая гимнастика и контрастный душ утром, чай из ромашки, мяты или мелиссы, а вечером общие хвойные или йодобромные ванны (температура 37-38 градусов). / meteonovosti.ru /
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