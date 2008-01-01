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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:22 Среда, 12 февраля

  Ненадолго установилась в столичном регионе морозная погода. Активные циклоны принесли в среднюю полосу Европейской России очередную порцию не по-зимнему теплого воздуха, и столбики термометров вновь устремились к нулевой отметке. Вот и сегодня среднесуточная температура ожидается на 9 градусов выше многолетних значений. Но, несмотря на такие величины положительной аномалии температуры воздуха, суточных рекордов ей не достичь. Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1990 году. Максимальная температура составила +5.1 градуса, что и стало рекордом, непревзойденным до сих пор.

А в ночь на 12 февраля 1930 года ударили тридцатиградусные морозы. Под утро воздух остыл до -30.2 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1973 году. На московскую землю выпало 7.4 мм небесной влаги. И это рекорд для 12 февраля.

В прошлом, 2019 году, 12 февраля было также тепло: ночью -0.8, днем +2 градуса. Шли осадки преимущественно в виде мокрого снега. Снежный покров продолжал уменьшаться и к 12 февраля составлял 30 см. / meteonovosti.ru /
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