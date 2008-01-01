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Новости погоды


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В Приволжье сохраняется зимняя погода


ИА "Метеоновости" / 10:50 Среда, 12 февраля

  Западная периферия Сибирского антициклона определяет погоду в Приволжском федеральном округе. В начале недели в некоторых районах Приволжья прошли небольшие осадки, в основном снег, в Удмуртии выпадала переохлажденная морось с образованием гололеда.

Но все-таки погода здесь больше зимняя - преобладающая температура днем -3..-7, ночью -8..-13. Антициклон стойко сдерживает напор активного североатлантического циклона и не дает ему перемещаться на восток. Цена этому - порывистый южный ветер, вследствие которого в отдельных районах отмечается поземок и низовая метель.

До окончания недели зима в регионе удержится: температура в большинстве районов существенно не изменится, а 13-14 февраля и снега местами прибавится. Причиной этого станет волновой циклон, образовавшийся над Украиной и через Черноземье смещающийся на Приволжье. На юге территории (в Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях) ожидается порывистый ветер до 10-15 м/с, возможна метель. / meteonovosti.ru /
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