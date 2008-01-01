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Разгул стихии на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 12 февраля



погода каждый день преподносит сюрпризы. Например, необычные холода. Тогда как в средней полосе и на севере никак не наступит зима, на юге, напротив, зима чувствует себя полноправной хозяйкой. И температура здесь порой даже ниже, чем в Центральном районе. Но это и не удивительно, ведь сюда пришел холодный воздух, а среднесуточная температура ниже привычных значений на 3-5 градусов. И даже без рекордных значений не обходится. Так, 11 февраля в рекордсмены выбился Клухорский Перевал. Под утро воздух здесь остыл до -20,3 градуса. Ранее таких морозов не было, а прежний рекорд, -19,2 градуса, остался в 1989 году. Но не только низкая температура, но и гораздо более серьезные явления пришли в регион. И если холодный воздух поступал с северо-востока, то циклонический вихрь и его атмосферные фронты нагрянули с запада. В Крыму прошел очень сильный дождь, выпало до 45 мм осадков, бушевал порывистый ветер. Из-за непогоды остались без света некоторые поселки, порывистый ветер ломал ветви деревьев, обрывал линии электропередач, были сорваны крыши с некоторых построек. Резкий порывистый ветер, достигавший в порывах штормовой силы, прошелся по Краснодарскому краю. Досталось Черноморскому побережью. На достигнутом циклон и его атмосферные фронты не остановятся. Сильные осадки продолжатся в Крыму до конца дня 12 февраля. Резкое ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области и в Краснодарском крае. Начнутся сильные осадки, усилится ветер, ожидается метель, снежные заносы, на дорогах образуется гололедица. А ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. В районе Сочи возможны грозы.



Но и это - далеко не всё. Гидрологическая ситуация до конца дня 12 февраля тоже неспокойная. В устье Дона и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды. У Азова уровень достигнет неблагоприятной отметки, в Таганрогском заливе уровни воды повысятся на 100-140 см и у Таганрога приблизятся к неблагоприятной отметке. / meteonovosti.ru /



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