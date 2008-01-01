Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
12 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центральный район ненадолго вернулась зима


ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 12 февраля

  Теплый январь, похоже, передал эстафету февралю. Но в средней полосе зима всё же решила проявить себя. Пока очень неуверенно. И морозы были, и снегопады. Только это всё будто бы не всерьез. Ведь морозы продержались лишь два дня, и снегопады так и не образовали высокого снежного покрова. И у нынешний зимы еще есть шанс. Ведь циклонические вихри с Атлантики несут не только теплый воздух, но и осадки. Не стал исключением и минувший день, 11 февраля. Сильный снег прошел в Ярославской области, количество выпавших осадков достигло 10 мм. Обычно такой снегопад способствует росту сугробов на 10 см. Но в нынешнем году всё не так. Выпавший снег при положительной температуре быстро проседает и тает. До конца дня 12 февраля осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Черноземье, а столичному региону достанется лишь небольшой снег, да и то не повсеместно. А морозы, да и то небольшие, только в ночные часы. Или в северных областях. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
0
Чт.
13 фев.
0
Пт.
14 фев.
0
Сб.
15 фев.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Однадатта		 -46
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100