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В Центральный район ненадолго вернулась зима

ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 12 февраля



Теплый январь, похоже, передал эстафету февралю. Но в средней полосе зима всё же решила проявить себя. Пока очень неуверенно. И морозы были, и снегопады. Только это всё будто бы не всерьез. Ведь морозы продержались лишь два дня, и снегопады так и не образовали высокого снежного покрова. И у нынешний зимы еще есть шанс. Ведь циклонические вихри с Атлантики несут не только теплый воздух, но и осадки. Не стал исключением и минувший день, 11 февраля. Сильный снег прошел в Ярославской области, количество выпавших осадков достигло 10 мм. Обычно такой снегопад способствует росту сугробов на 10 см. Но в нынешнем году всё не так. Выпавший снег при положительной температуре быстро проседает и тает. До конца дня 12 февраля осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Черноземье, а столичному региону достанется лишь небольшой снег, да и то не повсеместно. А морозы, да и то небольшие, только в ночные часы. Или в северных областях. / meteonovosti.ru /



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