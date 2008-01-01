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В Забайкалье снова рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:23 Среда, 12 февраля



Высокая температура воздуха, заметно превышающая привычные показатели - характерная примета нынешней зимы. И если на большей части ЕТР с начала зимы гораздо теплее обычного, то в Сибирь и даже на Дальний Восток теплый воздух проникает реже. Но уже неделю на юге Сибири, а также на юге Якутии фиксируют температурные рекорды. Теплый воздух проник сюда с циклоном, который, не встречая препятствия, добрался с Атлантического океана до центральных районов Якутии. В теплом секторе этого вихря и оказались Иркутская область, Забайкалье, а также центральные и южные районы Якутии. Вновь пришлось дополнять климатический справочник, ведь рекордов очень много. В основном, в Забайкалье. В Забайкальском крае рекорды зафиксированы в Чаре (-0,5 градуса), Нерчинском заводе (-4,5 градуса), Красном Чикое (0 градусов), Кыре (+6,5 градуса) и Чите (+1,5 градуса). В Бурятии рекордсменами стали Нижнеангарск (-4,2 градуса), Баргузин (+0,2 градуса), Багдарин (+2,1 градуса), Романовка (+4 градуса) и Цакир (+5,3 градуса).



В ближайшие дни температура начнет понижаться и приблизится к привычным значениям. О рекордах на некоторое время придется забыть. / meteonovosti.ru /



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