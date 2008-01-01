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Атмосферные фронты не оставляют в покое Камчатку

ИА "Метеоновости" / 15:01 Среда, 12 февраля



Активный циклонический вихрь, кружащий над Беринговым морем, продолжает портить погоду на Камчатке. Каждый день на полуострове ненастно и ветрено. Не стал исключением и минувший день, 11 февраля. На восточном побережье мели метели при ветре, достигавшем в порывах 21-26 м/с, прошел очень сильный снег, в отдельных районах количество осадков составило 47 мм. И сугробы здесь выросли еще на полметра. Но для Камчатки обильные снегопады, как и сильные ветры - не такая уж и редкость. А циклонический вихрь на достигнутом не остановится. В ближайшие дни на Камчатке снова снегопады и метели в сопровождении резкого порывистого ветра. / meteonovosti.ru /



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