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Сильные осадки на крайнем западе России

ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 12 февраля



Большая часть ЕТР оказалась во власти обширного циклонического вихря, центр которого располагался над севером Скандинавии. Атмосферные фронты его вытянулись от Карелии до Крыма. Еще одна система фронтов пересекала страны Балтии. На пути следования атмосферных фронтов оказалась и Калининградская область. 11 и ночью 12 февраля на крайнем западе России бушевала стихия. Прошли сильные осадки. В виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 17 мм небесной влаги, около трети месячной нормы. Но погода в регионе меняется довольно быстро. Уже 13 февраля атмосферное давление вырастет, осадки прекратятся. Зато ветер усилится до 15-20 м/с в порывах. Температура воздуха в ночные часы и днем 0..+5 градусов, из-за ветра будет казаться, что на улице легкий мороз. / meteonovosti.ru /



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