

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Четверг, 13 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне ложбины циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура днем в Москве -2..0, в центре до +2, по области -3 ..+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода по-прежнему остается мало комфортной: пасмурная, влажная, с выраженным дефицитом кислорода в воздухе на фоне пониженного атмосферного давления, так называемый гипоксический тип, который является наиболее неблагоприятным для метеозависимых людей. Большинство здоровых людей таких перемен погоды почти не ощущают, лишь иногда при чрезмерном переутомлении или других повышенных психоэмоциональных нагрузках могут появиться общая слабость, недомогание или депрессия при перемене погоды. И если нет серьезных проблем со здоровьем, это проходит при установлении благоприятной погоды.



Люди с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью реагируют на такую погоду по-другому. Неблагоприятные погодные условия нынешней зимы стали причиной частых, иногда постоянных, обострений и ухудшений самочувствия: серьезных осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно при гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, ишемической болезни и нарушениях сердечного ритма. Тяжело переносят такие внешние условия люди с патологией суставов и органов дыхания. Снизить негативное влияние поможет соблюдение режима труда и отдыха. Необходимо ограничить чрезмерные физические нагрузки, более внимательно отнестись к своему состоянию, измерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений, строго по схеме выполнять рекомендованные врачом лечебные процедуры.



Геомагнитный фон 13 февраля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



