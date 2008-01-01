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Четверг
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:15 Четверг, 13 февраля

  В Москве и области продолжается теплый период. А зима в регионе задержалась лишь на два дня. Погоду вновь определяет теплый сектор североатлантического циклона. И это значит, что снова тепло. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 6 градусов. Днем термометры покажут 0:-2 градуса, в центре города воздух прогреется до +2. Но на рекорд температуры рассчитывать не приходится. Для 13 февраля это значение составляет +3,5 градуса. До такой отметки столбики термометров поднялись в 1939 и в 1972 годах. В 1911 году в столице трещали сибирские морозы, под утро 13 февраля воздух остыл до -29,3 градуса. И с тех пор таких холодов не было. Сильные осадки наблюдались в 1995 году, когда выпало 9,7 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, 13 февраля было также тепло: ночью -1.7, днем +0,5 градуса. Ночью прошел сильный снег, выпало до 11 мм осадков, днем осадки в виде снега и мокрого снега, количеством 3 мм в пересчете на воду. Снежный покров увеличился еще на 6 см и составил 36 см. / meteonovosti.ru /
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