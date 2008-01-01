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Новости погоды


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Погода в Крыму скоро улучшится


ИА "Метеоновости" / 10:24 Четверг, 13 февраля

  В середине недели Крым переживал очередное ненастье. В некоторых районах порывы ветра достигали 20-25 м/с. При прохождении атмосферных фронтов на полуострове отмечались осадки различной интенсивности и в различном фазовом состоянии. Местами осадки были сильными и очень сильными. В Ялте днем 11 февраля прошел ливневой дождь, выпал 31 мм влаги. На Ай-Петри сильный снегопад принес 39 мм осадков в пересчете на воду, высота снежного покрова увеличилась с 4 до 31 см. А на следующий день, 12 февраля, на перевале Ай-Петри гремела февральская гроза!

Когда жители полуострова смогут отдохнуть от изрядно надоевшей непогоды? Четверг, 13 февраля, станет переходным днем - облачно с прояснениями, местами еще возможны осадки и порывистый западный ветер. А в пятницу скажется влияние антициклона с юга - осадки маловероятны, ветер развернется на юго-восточный, и если и будет порывистым, то главным образом на южном берегу Крыма. В выходные антициклон усилится, ветер ослабеет, существенных осадков не ожидается. Температура ночью +1..+4, днем 5..8 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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