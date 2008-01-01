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Крупный град выпад под Новороссийском

ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 13 февраля



Краснодарский край оказался в барической ложбине, на пути следования активных атмосферных фронтов. Погода здесь меняется очень быстро. То вдруг похолодало на 10-15 градусов, то снова вернулось тепло. Атмосфера очень неустойчивая, а это в Краснодарском крае, и особенно на Черноморском побережье бывает часто. Именно поэтому в регионе часто бывают и сильные ветры, и обильные осадки. Вот и минувший день отличился. 12 февраля в Краснодарском крае прошли сильные осадки. В виде мокрого снега и дождя выпало до 15 мм небесной влаги. В районе Сочи гремели грозы. А ветер по побережью усиливался до 24 м/с. А близ Новороссийска, в поселке Верхнебаканском, можно было наблюдать редкое для зимы явление - град. И град здесь был диаметром до 3 см. По словам очевидцев, град продолжался несколько минут.



Погодные условия в Краснодарском крае останутся неблагоприятными. До конца дня 13 февраля и утром 14 января ожидаются осадки, местами сильные. В основном, это будет дождь и мокрый снег, в горах снег. Из-за обильного снегопада в горах лавиноопасно. Также не обойдется без порывистого ветра. На побережье ожидаются ливневые дожди с грозами. / meteonovosti.ru /



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