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На выходные в Москве комфортныая погода с солнцем

ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 13 февраля



зима в столичном регионе совсем не похожа на зиму. Температура воздуха на 7 и более градуса превышает привычные показатели, а выпавший снег "сдается" перед оттепелями. И в ближайшие выходные погода не изменит этому правилу.



В пятницу, 14 февраля, столичный регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления. Но небольшой снежок местами еще может приукрасить пейзаж. Ночью в столице слегка подморозит, до -2 градусов, в днем температура воздуха станет положительной, до +2 градусов.



В субботу, 15 февраля, рост давления продолжится, облачность уменьшится, за счет этого минимальная температура немного понизится, в Москве до -3 градусов, по области до -5. Днем станет проглядывать солнце, и воздух прогреется до +1..+2 градусов. Средняя суточная температура окажется выше нормы на 5-7 градусов и будет соответствовать последней декаде марта. А это хороший задел для будущей весны. 15 февраля - приметный день, Сретенье Господне. И если на Сретенье оттепель и хороший день, то и весна будет ранней и теплой.



В воскресенье, 16 февраля, фон атмосферного давления сохранится высоким, ночные морозы чуть окрепнут, в городе до -4, по области до -7 градусов. А днем вновь оттепель.



Погода в выходные будет довольно комфортной,без резких колебаний метеоэлементов.



У жителей столичного региона появится возможность даже совершить лыжные прогулки. Пока снега хотя и мало(в Подмосковье не более 10-13см!), но он есть!



В начале новой недели центр России накроет очередная волна тепла с почти рекордными значениями температуры. / meteonovosti.ru /



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