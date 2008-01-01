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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 13 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,2..-1,2 градуса; Северном -2,0..-1,6 градуса, Северо-восточном -2,2..-1,3 градусов, Восточном -3,4..-2,7 градуса, Юго-восточном -3,0..-2,3 градуса, Южном -3,2..-1,6 градуса, Юго-Западном -2,8..-2,1градуса, Западном -2,8..-1,3градусов, Северо-западном -2,3..-1,3 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура -2,5..-1,8 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-2,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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