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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 13 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,2..-1,2 градуса; Северном -2,0..-1,6 градуса, Северо-восточном -2,2..-1,3 градусов, Восточном -3,4..-2,7 градуса, Юго-восточном -3,0..-2,3 градуса, Южном -3,2..-1,6 градуса, Юго-Западном -2,8..-2,1градуса, Западном -2,8..-1,3градусов, Северо-западном -2,3..-1,3 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура -2,5..-1,8 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-2,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-2
Пт.
14 фев.
+1
Сб.
15 фев.
+2
Вс.
16 фев.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонратчасима		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Бхайрава

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