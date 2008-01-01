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Якутия и Сибирь: рекорд за рекордом

ИА "Метеоновости" / 13:06 Четверг, 13 февраля



Температура воздуха как на юге Дальнего Востока, так в Забайкалье и даже в Сибири превышает привычные показатели на 10 и более градусов, в отдельных районах аномалия доходит и до 20 градусов. И, как часто бывать при столь сильной аномалии, россыпь рекордов. 12 февраля список рекордсменов пополнился в Сибири. На север регион теплый воздух поступает с циклонами, идущими вдоль арктического побережья. На Диксоне термометры показали -2,3 градуса. А в Ханты-Мансийском округе температура оказалась выше нуля градусов. В Няксимволе воздух прогрелся до +1,8 градуса. Два рекорда в Якутии: Усть-Мая -13,3 градуса, Тегюльтя -11,5. Много рекордов также в Приморье и в Хабаровском крае.



В ближайшие дни на юге Якутии сохранится аномально теплая погода. Впереди новые рекорды. / meteonovosti.ru /



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