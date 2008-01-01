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Снегопады и метели на европейском севере

ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 13 февраля



Североатлантические циклоны, один за другим перемещающиеся вдоль арктического побережья, несут в северные районы очень теплый воздух, но атмосфера здесь очень неустойчивая, поэтому нередки метели и снегопады. Минувший день, 12 февраля, запомнился жителям северных районов небывалым теплом. Сразу четыре рекорда тепла! В Краснощелье воздух прогрелся до +1 градуса, еще теплее было в Жижгине, +1,3 градуса. В Мезени +2, а в Архангельске воздух прогрелся до +3,2 градуса. Но погода здесь была ветреной и ненастной. А из-за ветра кажется, что на улице гораздо прохладнее, чем на самом деле. И ветер был весьма существенным. В Мурманской и Архангельской областях порывы ветра достигали 20 м/с, а в Ненецком округе мели метели при ветре в порывах до 21-26 м/с. А уже 14 февраля, регион окажется в тыловой части циклона. Температура немного понизится, ослабеет и ветер. / meteonovosti.ru /



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