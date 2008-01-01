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Новости погоды


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В Черноземье пришла снежная зима


ИА "Метеоновости" / 14:26 Четверг, 13 февраля

  Активный циклонический вихрь, закрутившийся на волне над Черноземьем, вызвал в регионе сильный снегопад. В Липецкой, Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях 12 и ночью 13 февраля прошел сильный снег. Количество выпавших осадков составило 6-7 мм в пересчете на воду. После такого снегопада снежный покров вырастает на 7 см. Но, поскольку температура воздуха на улице значительно превышает привычные показатели, выпавший снег надолго не задержится. Если ночью небольшой мороз, от -1 до -6 градусов, то днем воздух прогревается до +3 градусов. И выпавший снег уже заметно просел.

14 февраля погодные условия существенно не изменятся. Ночью слабый мороз, днем оттепель. Пройдут небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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