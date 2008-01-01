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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:19 Четверг, 13 февраля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,0..0 градусов; Северном -1,3..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..-0,2 градуса, Восточном -1,9..-1,3 градуса, Юго-восточном -1,3..-1,0 градуса, Южном -1,9..-0,6 градуса, Юго-Западном -2,1..-1,0 градуса, Западном -1,6..-0,6 градуса, Северо-западном -1,0..-0,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,6..-1,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,4..-1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Зигиншор		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Кочубей
комфортное место: Дибругарх

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