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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:19 Четверг, 13 февраля
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,0..0 градусов; Северном -1,3..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..-0,2 градуса, Восточном -1,9..-1,3 градуса, Юго-восточном -1,3..-1,0 градуса, Южном -1,9..-0,6 градуса, Юго-Западном -2,1..-1,0 градуса, Западном -1,6..-0,6 градуса, Северо-западном -1,0..-0,2 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура -1,6..-1,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,4..-1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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