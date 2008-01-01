

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 13 февраля



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Баренцевым морем. При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области -4.. +1 градус. Ветер юго-восточный 3-8м/с,. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



