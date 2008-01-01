Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
14 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:11 Пятница, 14 февраля

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой части циклона, поэтому неустойчивой погоды с небольшими зарядами осадков (преимущественно в виде снега) нам не избежать, хотя всё это "безобразие" будет происходить при положительном температурном фоне и прироста снежного покрова не ожидается.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 14 февраля максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер западного направления 3-8 м/с.

Таким образом, в столичном мегаполисе сохранится биотропный характер погоды, обусловленный дискомфортными условиями, пониженным содержанием кислорода в воздухе и неустойчивым атмосферным давлением. Несмотря на то, что такие внешние условия сохраняются практически всю зиму, метеочувствительные люди не могут к ним адаптироваться. Особенно тяжело приходиться людям ослабленным, страдающим хроническими болезнями, с синдромом хронической усталости и переутомлением. Плановое лечение основного заболевания, поддерживающая и общеукрепляющая терапия, соблюдение режима отдыха и работы, ограничение тяжелых физических и эмоциональных нагрузок могут уменьшить негативное влияния погоды.

Геомагнитный фон 14 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-1
Пт.
14 фев.
+1
Сб.
15 фев.
+2
Вс.
16 фев.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -44
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Бхубанешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100