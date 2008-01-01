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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Пятница, 14 февраля



Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой части циклона, поэтому неустойчивой погоды с небольшими зарядами осадков (преимущественно в виде снега) нам не избежать, хотя всё это "безобразие" будет происходить при положительном температурном фоне и прироста снежного покрова не ожидается.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 14 февраля максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер западного направления 3-8 м/с.



Таким образом, в столичном мегаполисе сохранится биотропный характер погоды, обусловленный дискомфортными условиями, пониженным содержанием кислорода в воздухе и неустойчивым атмосферным давлением. Несмотря на то, что такие внешние условия сохраняются практически всю зиму, метеочувствительные люди не могут к ним адаптироваться. Особенно тяжело приходиться людям ослабленным, страдающим хроническими болезнями, с синдромом хронической усталости и переутомлением. Плановое лечение основного заболевания, поддерживающая и общеукрепляющая терапия, соблюдение режима отдыха и работы, ограничение тяжелых физических и эмоциональных нагрузок могут уменьшить негативное влияния погоды.



Геомагнитный фон 14 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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