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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 14 февраля

  Зима не спеши в столичный регион. В январе настоящие морозы наблюдались лишь два дня. Сейчас власть над погодой вновь перешла к атлантическому циклону. И теплый период продолжится. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 6 градусов. Днем 14 февраля термометры покажут 0:-2 градуса. Но это - далеко не рекорд. Рекорд, +4,1 градуса, остался в 1960 году. В начале прошлого века в это время на улице стояли морозы, под утро воздух остыл до -29,1 градуса. Значение было зафиксировано в 1907 году. И уже более ста лет столь сильные морозы не посещают московскую землю. А еще случались в это время сильные снегопады. В 1966 году весь день шел снег, количество его, в пересчете на воду, составило 22,1 мм. А сугробы выросли еще на 22-23 см. В нынешнем году снега мало, лишь 8-10 см. Хотя в среднем, в это время высота снежного покрова составляет 38 см.

В прошлом, 2019 году, 14 февраля было теплее обычного: ночью -8.1, днем -0.2 градуса. Осадков не было вовсе. Высота снежного покрова составила 38 см. / meteonovosti.ru /
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