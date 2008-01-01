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Новости погоды


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Санкт-Петербург - дни спокойной погоды сочтены


ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 14 февраля

  Погода в Санкт-Петербурге впала в какое-то сонное оцепенение. Несколько дней подряд пасмурное небо время от времени моросит слабыми осадками, ветер слабый, показания термометров в течение суток меняются в небольшом диапазоне от +1 до +5 градусов. Максимальная температура буквально "наступает на пятки" рекордам тепла, а среднесуточные значения превышают норму на 8-10 градусов. Снежного покрова нет, зимы в ближайшей перспективе не видно.

Из состояния унылого спокойствия погода выйдет в выходные дни. Неутомимая Атлантика посылает на восток очередной обширный и глубокий циклон. В субботу существенных осадков не ожидается, зато ночью может немного подморозить, днем юго-западный ветер усилится до умеренного. В воскресенье пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Ветер южный, с порывами до сильного. Дневная температура на оба выходных +1..+4.

В начале следующей недели город зальет дождями. Сильный порывистый юго-западный, западный ветер создаст условия для подъема воды в дельте Невы и восточной части Невской губы. Дневная температура повысится до +4..+7 градусов, вероятны новые рекорды тепла. / meteonovosti.ru /
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