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Атлантика держит в напряжении Европу

ИА "Метеоновости" / 11:21 Пятница, 14 февраля



погода, наблюдающаяся в текущем зимнем сезоне на территории от Британских островов до Якутии, связана с необычными атмосферными процессами, происходящими над Атлантикой.



Над океанскими просторами один за другим формируются циклоны. Углубляясь до рекордных значений атмосферного давления и обладая колоссальной энергией, вихри формируют западно-восточной перенос, поставляя на материковую часть не по сезону теплый и влажный воздух. И это становится причиной неблагоприятной погоды: с осадками и сильными ветрами.



В минувшие сутки очередной посланец Атлантики кружил над Северным морем и охватил своим влиянием большинство европейских стран. Погода была ветреной и ненастной. Даже в Болгарии, находящейся далеко от центра циклона, зарегистрированы порывы ветра до 40 м/с. Сильные осадки, преимущественно в виде дождя, отмечались в Англии, Бельгии, Нидерландах и во Франции. Наибольшее количество осадков (до 34 мм) досталось Англии, она находилась в непосредственной близости к центру циклона.



Влияние атлантических вихрей, посредством глубоких барических ложбин, в которых формируются самостоятельные циклоны, распространяется до африканского континента, Малой Азии и Закавказья. В минувшие сутки в Турции прошли сильные осадки (до 7 мм), а высота снега местами подросла на 8 см. Снегопады отмечались и в Грузии. В Кутаиси высота снежного покрова составляет 14 см, что больше, чем в Москве,



Сегодня циклон начинает заполняться. Но улучшение погоды будет недолгим. Вблизи Исландии набирает мощь уже следующий вихрь, который по праву можно называть суперциклоном. Сегодня давление в его центре составляет 940 мб. И, не меняя интенсивности, циклон начинает двигаться на восток. К европейскому континенту циклон приблизится в понедельник. Его центр окажется над севером Скандинавского полуострова. Сильные ветра разгуляются не только в Северной и Центральной Европе, ветреная погода ожидается в северных, северо-западных и центральных областях России. / meteonovosti.ru /



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